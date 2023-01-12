Умар Нурмагомедов пообещал «прикончить» Раони Барселоса

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке с Раони Барселосом.
«Думаю, что Барселос очень крутой парень. Он мощно бьёт ногами, его грэпплинг также очень хорош. Это просто один из тех парней, с которыми я должен драться. Когда меня спросили, буду ли я драться с Барселосом, я ответил — да. Мне всё равно, с кем драться. Даже если это будет дебютант UFC, я готов выйти с ним в октагон. Хочу быть активным, постоянно быть в деле. В 2023 году планирую провести три поединка и к началу 2024-го стать претендентом номер 1.
Каким вижу предстоящий поединок? Я прикончу этого парня», — заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.
Поединок Умара Нурмагомедова с Барселосом состоится 15 января на турнире UFC Fight Night 217.
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