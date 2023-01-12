Умар Нурмагомедов рассказал, когда Хасбик сможет посетить турнир UFC в США

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, когда Хасбик, получивший американскую визу, сможет посетить турнир UFC в Америке.

«Насколько я знаю, на мой бой он прилететь не планировал. У него вообще нет пока планов посещать США. Думаю, когда Ислам будет драться в Америке, он непременно прилетит на этот турнир. Они будут поддерживать друг друга», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, в ночь на 15 января мск Нурмагомедову предстоит провести поединок с представителем Бразилии Раони Барселосом. Он состоится на турнире UFC Fight Night 217.

Ранее Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

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