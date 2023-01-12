Махачев стал новым лидером команды Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, что новым лидером команды Хабиба Нурмагомедова стал действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

«Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева. Так как он чемпион UFC, и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша. Хабиб на самом деле достаточно жёсткий наставник, не прощает прогулов – ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки. Каждый знает, чего хочет, к чему идёт, и поэтому в команде всё сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьёй», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе: