Американский боец UFC: Хабиб воспитал кучу убийц, с которыми я бы не хотел драться

Американский боец смешанных единоборств Дэн Идж отреагировал на новость о том, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из индустрии ММА.
«Думаю, Хабиб полностью заслужил уйти на покой. Мне кажется, у него никогда и не было реального перерыва, где он отдыхал от работы. Если новость о его уходе правда — для него это хорошо. Хабиб — отличный тренер, он воспитал кучу убийц, с которыми я бы не хотел драться», — рассказал Идж в интервью каналу The Schmo.
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру бойца в октябре 2020 года после успешной защиты титула в бою с Джастином Гэтжи. Всего у российского бойца 29 побед в 29 поединках. После этого Хабиб занимался тренерской и промоутерской деятельностью.
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