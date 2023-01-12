Белал Мухаммад: хочу тренироваться в Дагестане

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, рассказал о желании провести тренировочный лагерь в Дагестане.



«Я планирую снова поехать в Дагестан. Мои ребята из американской команды тоже поедут со мной. Я пригласил с собой Джареда Гордона, и дагестанцы гостеприимно встретят меня. Ребята оттуда были очень добры ко мне, поехали со мной в Абу-Даби. Они все очень крутые. Не было кого-то, кто хотел бы тебя покалечить, сделать так, чтобы ты выглядел плохо. Мне определённо хочется остаться частью дагестанской команды», — рассказал Мухаммад в подкасте Майкла Биспинга.



К своему предыдущему поединку с Шоном Брэди Белал Мухаммад также готовился с командой Хабиба Нурмагомедова.



Всего у Мухаммада 22 победы в 25 поединках в ММА.