Эй-Джей Макки: Усману Нурмагомедову будет очень непросто с Хендерсоном

Американский боец смешанных единоборств Эй-Джей Макки, выступающий в Bellator, поделился мнением о предстоящем поединке действующего чемпиона промоушена в лёгком весе Усмана Нурмагомедова с американцем Бенсоном Хендерсоном.



«Стилистически это будет очень тяжёлый бой, Усману придётся непросто. Хендерсон — разносторонний боец: хорош в стойке, у него хорошее джиу-джитсу, защита от тейкдаунов тоже в порядке. Даже если его переводят в партер, то он будет представлять угрозу. Это определённо тот бой, которой стоит посмотреть. Я могу многое почерпнуть для себя там», — приводит слова Макки портал Sherdog.



Бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона пройдёт в рамках 1/4 финала Гран-при Bellator в лёгком весе 10 марта.

Новость по теме Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator