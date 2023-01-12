Эй-Джей Макки: Усману Нурмагомедову будет очень непросто с Хендерсоном
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Американский боец смешанных единоборств Эй-Джей Макки, выступающий в Bellator, поделился мнением о предстоящем поединке действующего чемпиона промоушена в лёгком весе Усмана Нурмагомедова с американцем Бенсоном Хендерсоном.
«Стилистически это будет очень тяжёлый бой, Усману придётся непросто. Хендерсон — разносторонний боец: хорош в стойке, у него хорошее джиу-джитсу, защита от тейкдаунов тоже в порядке. Даже если его переводят в партер, то он будет представлять угрозу. Это определённо тот бой, которой стоит посмотреть. Я могу многое почерпнуть для себя там», — приводит слова Макки портал Sherdog.
Бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона пройдёт в рамках 1/4 финала Гран-при Bellator в лёгком весе 10 марта.
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