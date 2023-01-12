Пауло Коста: в течение двух месяцев я воровал у Двалишвили еду в отеле
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Бразильский отец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, рассказал, как воровал еду в отеле у Мераба Двалишвили.
«Мераб — очень хороший парень. В течение двух долгих месяцев я воровал у него еду в отеле UFC, а он мне никогда ничего не говорил по этому поводу. Кстати, должен сказать, что у Двалишвили хороший вкус. На его столе всегда были креветки и рис», — написал Коста на своей странице в одной из социальных сетях.
Ранее Пауло Коста отказался от боя с Робертом Уиттакером из-за условий контракта с UFC. Бразилец требует увеличить его гонорар.
Всего на счету Пауло Косты 14 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Мераб Двалишвили одержал 14 побед в 18 боях.
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