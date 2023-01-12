Лобова обязали выплатить издержки за судебное разбирательство с Магрегором
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Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов должен будет оплатить расходы, связанные с его неудачной попыткой добиться через суд того, чтобы бывший чемпион UFC Конор Макгрегор удалил «клеветнические» посты о нём в социальных сетях. Об этом информирует The Irish Times. При этом решение отложили до тех пор, пока в деле о клевете не будет поставлена окончательная точка.
Напомним, в декабре прошлого года Высокий суд Ирландии отклонил иск Лобова к Макгрегору. Судья тогда заявил, что не может считать слово «крыса», которое использовал Макгрегор по отношению к Лобову, «явно дискредитирующим». Таким образом, данное оскорбление нельзя рассматривать как диффамацию.
В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:
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