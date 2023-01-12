Хабиб показал три качества, которые на протяжении всей жизни прививал ученикам его отец

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками тремя качествами, которые на протяжении всей жизни прививал своим ученикам и вообще всем окружающим его отец Абдулманап. Это воспитание, образование и спорт.



«Вся жизнь отца прошла, прививая эти качества всем окружающим», — написал Нурмагомедов.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа.

Хабиб показал необычный приём на тренировке: