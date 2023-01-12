Тренер Нганну оценил шансы проведения боя с Джоном Джонсом

Эрик Никсик, тренер франко-камерунского бойца UFC Фрэнсиса Нганну, высказался о шансах проведения титульного поединка UFC в тяжёлом весе между его клиентом и американцем Джоном Джонсом.



«Я думаю, что шансы 50 на 50, если быть честным. Если бы нам нужно было ориентироваться на март, полагаю, мы могли бы подготовить его. Но как всем известно, пока нет сведений о его новом контракте. Пока ничего непонятно. Так что я бы сказал, что шансы 50 на 50», — приводит слова Никсика MMA Fighting.



В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил Сириля Гана. Пока неизвестно, будет ли Фрэнсис продлевать контракт с UFC. По некоторым сведениям, он решил покинуть промоушен Даны Уайта.

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