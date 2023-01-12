Стрикленд: мне нравится Коста, но всё-таки он придурок

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Шон Стрикленд раскритиковал представителя Бразилии Пауло Косту, которые ранее требовал повышения окладов, не желая заключать новый контракт с UFC.



«На самом деле мне нравится Коста, но он всё-таки придурок. Он не делает вес. Этот парень — идиот. Тяжело ждать, что получишь что-то правильное, когда не делаешь правильных вещей», — сказал Стрикленд на канале Helen Yee Sports в YouTube.



Напомним, недавно Шон дал согласие провести поединок на коротком уведомлении с французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым. Он состоится на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе.

Пауло Коста показал физические кондиции после ледяной ванны: