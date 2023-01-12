Стрикленд: мне нравится Коста, но всё-таки он придурок
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Шон Стрикленд раскритиковал представителя Бразилии Пауло Косту, которые ранее требовал повышения окладов, не желая заключать новый контракт с UFC.
«На самом деле мне нравится Коста, но он всё-таки придурок. Он не делает вес. Этот парень — идиот. Тяжело ждать, что получишь что-то правильное, когда не делаешь правильных вещей», — сказал Стрикленд на канале Helen Yee Sports в YouTube.
Напомним, недавно Шон дал согласие провести поединок на коротком уведомлении с французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым. Он состоится на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе.
Пауло Коста показал физические кондиции после ледяной ванны:
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