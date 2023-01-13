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Тренер Фрэнсиса Нганну высказался о его новом контракте с UFC

Тренер Фрэнсиса Нганну высказался о его новом контракте с UFC
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Эрик Никсик, тренер франко-камерунского бойца UFC Фрэнсиса Нганну, рассказал о недавней встрече со своим клиентом. По словам Никсика, он остался доволен её итогами, однако вопрос заключения нового контракта Фрэнсиса с UFC является исключительно личным делом бойца.

«Я увидел, что прежний Нганну вернулся. Я очень оптимистично отношусь ко всему, но что касается контракта, тут всё зависит от Фрэнсиса и UFC. А вот что касается его навыков и вообще всего, что я увидел, могу сказать, это вселяет позитив. Просто не могу дождаться, когда он вернётся в строй и к полноценным тренировкам», — приводит слова Никсика MMA Fighting.

В настоящий момент Нганну восстанавливается после травмы. Пока неизвестно, будет ли Фрэнсис продлевать контракт с UFC. Официальной информации по этому поводу нет.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

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