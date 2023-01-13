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Алистар Оверим ведёт переговоры с промоушеном ONE

Алистар Оверим ведёт переговоры с промоушеном ONE
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Известный голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим ведёт переговоры с промоушеном ONE Championship, чтобы в его рамках принять участие в гран-при по тайскому боксу. Об этом информирует BJ Penn.
В соревновании примут участие 16 бойцов. Это подтвердил президент промоушена Чатри Ситйодтонг.

За время карьеры Оверим выступал в нескольких промоушенах, в честности в UFC. В последнем поединке в промоушене Даны Уатйа Алистар встречался с россиянином Александром Волковым и проиграл ему. Волков нокаутировал оппонента на третьей минуте второго раунда. В активе Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.

Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов смешанных единоборств:

«Было даже жалко его». Волков так избил Оверима, что легенду сразу уволили из UFC. Видео «Было даже жалко его». Волков так избил Оверима, что легенду сразу уволили из UFC. Видео
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