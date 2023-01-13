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«Работаю над любимым удушающим захватом». Жорж Сен-Пьер показал фото

«Работаю над любимым удушающим захватом». Жорж Сен-Пьер показал фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками забавной фотографией. Сен-Пьер показал, как проводит удушающий захват статуи, сделанной в его честь.

«Работаю над любимым удушающим захватом из дзюдо», — подписал фотографию экс-чемпион UFC

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Первый поединок в смешанных единоборствах Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз он выходил в октагон в ноябре 2017-го. Тогда он встречался с британцем Майклом Биспингом и победил его. В общей сложности на счету Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»:

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