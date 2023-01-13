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«Как же я рад!» Сехудо отреагировал на решение Хабиба уйти из ММА

«Как же я рад!» Сехудо отреагировал на решение Хабиба уйти из ММА
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из ММА, чтобы больше времени посвящать семье.

«На самом деле, сейчас я уважаю Хабиба даже больше, потому что понимаю его решение. Я знаю, сколько он путешествует и как мне кажется, многие просто не понимают этого.

Как же я рад, что Хабиб действительно осознал это. Ведь в конце концов он добился большего, чем какой-либо среднестатистический Джо. От всего сердца, Хабиб, я понимаю тебя и верю тебе. Поздравляю с твоими начинаниями, потому что семья — это всё», — приводит слова Сехудо Sportskeeda со ссылкой на его выступление на собственном канале в YouTube.

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