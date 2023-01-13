Мендес: сказал Хабибу, что он всегда сможет вернуться. Но он хочет быть дома

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из смешанных единоборств, чтобы посвятить время семье.
«Я сказал ему, чтобы он просто помнил, что всегда может вернуться. Сказал, что одно только его присутствие там, в углу, с нами будет большим импульсом для ребят. Ему не нужно тренировать парней, можно просто прийти на бойцовский вечер. Но в настоящий момент он предпочитает просто оставаться дома и быть с семьёй. Что тут скажешь?! На самом деле нет ничего более важного, чем семья. Поэтому я согласен с ним в его решении», — приводит слова Мендеса MMA News со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
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