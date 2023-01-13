Появились подробности по делу тренера, делавшего ставки против своих бойцов в UFC
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Тренер и экс-боец UFC Джеймс Краузе, которого подозревают в ставках против своих же бойцов, с 2019 года работал в офшорной букмекерской конторе. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что таким образом он организовывал ставки против подопечных.
Напомним, Краузе, а также два его бойца из UFC Дэррик Миннер и Джефф Молина были отстранены на неопредёленный срок Атлетической комиссией штата Невада. Кроме того, тренер не должен появляться в углу бойцов на турнирах. Сам Джеймс отказался давать какие-либо комментарии на запрос ESPN US. В случае если вина Краузе будет доказана, скорее всего, он завершит карьеру тренера.
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