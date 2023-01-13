У Зубайры Тухугова сменился соперник на UFC 284, он подерётся с дебютантом

Испанский боец смешанных единоборств Йоэль Альварез получил травму, из-за которой не сможет провести поединок с россиянином Зубайрой Тухуговым. Об этом информирует MMA Orbit, ссылаясь на обозревателя Хуана Сауру. Противостояние должно было состояться на турнире UFC 284.



Сообщается, что вместо Альвареза выступит бразилец Элвес Бреннер, который дебютирует в лиге.



В активе Тухугова 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 20 побед в них. Турнир UFC 284 пройдёт в Перте (Австралия) в ночь на 12 февраля 2023 года. На этом же спортивном мероприятии другой россиянин, Ислам Махачев, проведёт титульный поединок в лёгком весе с местным бойцом Александром Волкановски.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым: