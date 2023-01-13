Хабиб Нурмагомедов назвал свою глобальную цель

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своих целях. По словам Хабиба, глобальная цель заключается в том, чтобы воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе.
«Олимпийский чемпион. Я бы хотел, чтобы из моего зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Но это в будущем. Я понимаю, что это не цель 2024 года и не 2028-го.
Я для этого все условия создаю. У нас и вольники есть, и грепплеры, и другие виды спорта. Но, конечно, хотелось был воспитать борца, который занимается вольной борьбой. Как говорил отец, есть материал, чтобы работать. Есть голодные и мотивированные ученики, которые хотят драться. Думаю, можно вырастить олимпийского чемпиона. Но это будет нелегко, 100%», – сказал Нурмагомедов в интервью на канале UDAR.
Интервью было записано незадолго до того, как стало известно о желании Хабиба уйти из ММА, чтобы посвятить время семье.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
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