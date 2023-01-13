Конор Макгрегор провёл боксёрскую тренировку, подчеркнув, что это не ММА. Видео
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью, на кадрах которой он проводит боксёрскую тренировку. В подписи к видео Макгрегор указал, что это «боевое искусство», не став употреблять слово «смешанное» (ММА).
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, однако после обновления ирландца там нет. В общей сложности на его счету 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел 6 поражений.
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