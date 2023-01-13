Хабиб: для меня Махачев был чемпионом ещё до боя с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что был уверен в победе соотечественника Ислама Махачева в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой заранее – ещё до поединка.



«Для меня это было ожидаемо. Для многих по всему миру это, конечно, стало сюрпризом. Но для меня он был чемпионом ещё до боя. Я понимал, что была формальность – просто нужно было забрать титул, зайти в клетку и закончить Оливейру.

Я ни разу не оскорблял Чарльза — просто говорил, что мы его переедем. Мы также были готовы с Усманом Нурмагомедовым переехать и Питбуля. Некоторые сочли это за неуважение. Я был не против, понимая, что ждать оставалось недолго», – сказал Нурмагомедов в интервью на канале UDAR.

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