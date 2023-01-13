Генри Сехудо обратился к Шону О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своих бойцовских преимуществах перед соотечественником Шоном О’Мэлли.



«Привет, Шон. У меня преимущество в борьбе, в ударной технике и кардио. У тебя преимущество в метамфетамине, в том, что судьи на твоих боях оказываются слепыми, и в 69 татуировках. Скоро увидимся!» — написал Сехудо.



35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.

Камару Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: