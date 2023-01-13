Генри Сехудо обратился к Шону О’Мэлли
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своих бойцовских преимуществах перед соотечественником Шоном О’Мэлли.
«Привет, Шон. У меня преимущество в борьбе, в ударной технике и кардио. У тебя преимущество в метамфетамине, в том, что судьи на твоих боях оказываются слепыми, и в 69 татуировках. Скоро увидимся!» — написал Сехудо.
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.
Камару Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
Комментарии
- 13 января 2023
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08
-
09:27
-
00:28
-
00:12
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:19
-
22:23
-
21:08
-
20:48
-
20:05
-
19:49
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:15
-
17:21
-
16:50
-
15:51
-
14:54
-
14:04
-
13:51
-
13:34
-
13:05
-
12:59
-
12:31
Партнерский контент