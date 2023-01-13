Эдди Хирн назвал условие, при котором Джошуа может быть вынужден завершить карьеру

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), высказал мнение, что карьера его клиента может закончиться в случае поражения в следующем поединке. Ожидается, что он состоится в апреле. Соперник пока не называется.



«Эй Джей хочет большого боя летом. Единственный вариант, о котором имеет смысл говорить, это матч-реванш с Диллианом Уайтом. Учитывая, что Эй Джей будет драться в апреле, а Диллиан, вероятно, сразится примерно в то же время, это сделает возможным организацию их большого боя летом.



Сейчас я взволнован, я действительно взволнован. Это самое волнующее, что я испытывал за время работы с Энтони Джошуа. Ведь если он проиграет бой в апреле, если это поражение всё-таки будет, то для него всё закончится. В случае неудачи это было бы уже третье поражение подряд. Но если он покажет отличное выступление и закончит дело нокаутом, все скажут, что он вернулся. Нужно это понимать», — приводит слова Хирна boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале iFL TV в YouTube.

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