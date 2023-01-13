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Бетербиев: Усик дал совет Ярду? Что он мог ему дать?

Бетербиев: Усик дал совет Ярду? Что он мог ему дать?
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев отреагировал на информацию о том, что украинский чемпион мира Александр Усик дал совет его сопернику Энтони Ярду.

Ранее британский боксёр сам сообщил, что Усик дал ему совет относительно боя с Бетербиевым во время встречи на поединке Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Стоит отметить, что Усик дважды выигрывал у Артура Бетербиева в любителях.

«Не знаю, что Усик мог ему сказать. Если Ярду это поможет, то это здорово для него. Что Усик мог ему дать?» — сказал Бетербиев в видео на YouTube-канале Фрэнка Уоррена.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января в Лондоне.

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