Бетербиев: Усик дал совет Ярду? Что он мог ему дать?

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев отреагировал на информацию о том, что украинский чемпион мира Александр Усик дал совет его сопернику Энтони Ярду.



Ранее британский боксёр сам сообщил, что Усик дал ему совет относительно боя с Бетербиевым во время встречи на поединке Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.



Стоит отметить, что Усик дважды выигрывал у Артура Бетербиева в любителях.



«Не знаю, что Усик мог ему сказать. Если Ярду это поможет, то это здорово для него. Что Усик мог ему дать?» — сказал Бетербиев в видео на YouTube-канале Фрэнка Уоррена.



Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января в Лондоне.