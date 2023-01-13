Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии журнала The Ring

Россиянин Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии американского журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.



В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.



Бивол — второй россиянин в истории, получивший эту награду. В 2014 году боксёром года по версии The Ring признавался Сергей Ковалёв.

Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) присвоила менеджеру Бивола Вадиму Корнилову звание менеджера года благодаря его росту в своей роли и выступлению тех, кого он представлял в течение 2022 года.