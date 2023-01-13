Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии журнала The Ring

Россиянин Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии американского журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.
В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.
Бивол — второй россиянин в истории, получивший эту награду. В 2014 году боксёром года по версии The Ring признавался Сергей Ковалёв.
Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) присвоила менеджеру Бивола Вадиму Корнилову звание менеджера года благодаря его росту в своей роли и выступлению тех, кого он представлял в течение 2022 года.
- 13 января 2023
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08
-
09:27
-
00:28
-
00:12
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:19
-
22:23
-
21:08
-
20:48
-
20:05
-
19:49
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:15
-
17:21
-
16:50
-
15:51
-
14:54