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Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии журнала The Ring

Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии журнала The Ring
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Россиянин Дмитрий Бивол признан боксёром 2022 года по версии американского журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.

Бивол — второй россиянин в истории, получивший эту награду. В 2014 году боксёром года по версии The Ring признавался Сергей Ковалёв.

Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) присвоила менеджеру Бивола Вадиму Корнилову звание менеджера года благодаря его росту в своей роли и выступлению тех, кого он представлял в течение 2022 года.

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