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Умар Нурмагомедов и Раони Барселос сделали вес перед турниром UFC Вегас 67

Умар Нурмагомедов и Раони Барселос сделали вес перед турниром UFC Вегас 67
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов успешно сделал вес по итогам взвешивания турнира UFC Вегас 67. Нурмагомедов показал на весах 61,235 кг.

Точно такой же вес показал соперник Умара Нурмагомедова, бразильский спортсмен Раони Барселос.

Напомним, поединок Умара Нурмагомедова с Барселосом состоится 15 января на турнире UFC Fight Night 217.

Умар Нурмагомедов последний поединок провёл против американца Натана Манесса в июне этого года в рамках турнира UFC Vegas 57. В этом противостоянии единогласным решением судей победил российский боец. На его счету 15 побед и ни одного поражения.

Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку.

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