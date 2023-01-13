Бой на UFC Вегас 67 отменили из-за того, что одна из спортсменок не явилась на взвешивание

Поединок турнира UFC Вегас 67 между бразильской спортсменкой Присцилой Кашоэйрой и американкой Сиджарой Юбэнкс был отменён. Причиной этого стало проваленное взвешивание со стороны Юбэнкс — спортсменка просто не явилась на взвешивание.
UFC Вегас 67. Взвешивание
Основной кард
Нассурдин Имавов (88 кг) — Шон Стрикленд (92,53 кг)
Дэн Иге (66 кг) — Дэймон Джексон (66 кг)
Роман Копылов (83,91 кг) — Пунахеле Сориано (84,14 кг)
Ракель Пеннингтон (61,46 кг) — Кетлен Виейра (61,69 кг)
Раони Барселос (61,23 кг) — Умар Нурмагомедов (61,23 кг)
Предварительный кард
Абдул Разак Альхассан (84,14 кг) — Клаудио Рибейро (83,01 кг)
Ник Фиори (70,31 кг) — Матеуш Рембецки (70,53 кг)
Джавид Башарат (61,69 кг) — Матеус Мендонса (61,01 кг)
Карлос Эрнандес (56,7 кг) — Аллан Насименто (56,93 кг)
Ник Агирре (66 кг) — Дэн Аргета (66,22 кг)
Джимми Флик () — Чарльз Джонсон (57,15 кг)
Присцила Кашоэйра (126) — Сиджара Юбэнкс (не пришла на взвешивание) — бой отменён.
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08
-
09:27
-
00:28
-
00:12
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:19
-
22:23
-
21:08
-
20:48
-
20:05
-
19:49
-
19:06
-
18:46
-
18:35