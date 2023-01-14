Шаблий: Питбуль не был чемпионом, а Нурмагомедов — чемпион

Российский боец Александр Шаблий высказался о чемпионе Bellator Усмане Нурмагомедове.



Питбуль для меня не был настоящим чемпионом, он им был только на бумаге. Выиграть пояс у Куилли и ни разу его не защитить. Я тренируюсь с Аутло. Он три раза снимался с боя из-за травм. Он бы выиграл у Фрейре. Но Усман выиграл так, что не оставил вопросов. Он – чемпион. Своей победой он доказал, что может драться с топовыми соперниками», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.



Усман Нурмагомедов в своём последнем поединке встречался с бразильцем Патрики Фрейре в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в лёгком весе.

Новость по теме Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator