Шаблий: Питбуль не был чемпионом, а Нурмагомедов — чемпион
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Российский боец Александр Шаблий высказался о чемпионе Bellator Усмане Нурмагомедове.
Питбуль для меня не был настоящим чемпионом, он им был только на бумаге. Выиграть пояс у Куилли и ни разу его не защитить. Я тренируюсь с Аутло. Он три раза снимался с боя из-за травм. Он бы выиграл у Фрейре. Но Усман выиграл так, что не оставил вопросов. Он – чемпион. Своей победой он доказал, что может драться с топовыми соперниками», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.
Усман Нурмагомедов в своём последнем поединке встречался с бразильцем Патрики Фрейре в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в лёгком весе.
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