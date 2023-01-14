Экс-чемпион UFC объяснил, почему Имавов выиграет у Стрикленда
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым с Шоном Стриклендом.
Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 217, который состоится в ночь на 15 января.
«Стрикленд хороший боец и он слегка неуклюж. Имавов лучше в грэпплинге и сильнее бьёт. Шон пробует делать много джебов, как обычно будет пытаться запутать соперника движением, быть неуловимым. Однако я выбираю победу Имавова просто потому, что это пятираундовый бой. К тому же Стрикленд принял этот бой на коротком уведомлении. Не думаю, что Шон сможет нокаутировать Имавова, но в боях никогда не знаешь наверняка», — сказал Биспинг в подкасте Believe You Me.
Новость по темеВзвешивание UFC Вегас 67: Стрикленд оказался тяжелее Имавова
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