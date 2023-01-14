Менеджер Бивола рассказал, когда планируется следующий бой боксёра
Поделиться
Менеджер непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов высказался о планах спортсмена на 2023 год.
«Следующий бой обсуждается на начало мая, и, вероятнее всего, он пройдёт в США. Есть ещё разговоры относительно проведения этого поединка снова в ОАЭ, но это пока больше разговоры. Что касается соперника, то есть Джошуа Буатси, чья кандидатура реально может обсуждаться, но нельзя сказать, что он большая звезда, особенно в США», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».
Дмитрий Бивол свой последний поединок провёл в ноябре прошлого года с мексиканцем Хильберто Рамиресом и одержал победу единогласным решением судей.
Всего у Дмитрия Бивола 21 победа в 21 поединке в профессиональной карьере.
Комментарии
- 14 января 2023
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08
-
09:27
-
00:28
-
00:12
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:19
-
22:23
-
21:08
-
20:48
-
20:05
Партнерский контент