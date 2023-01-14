Менеджер Бивола рассказал, когда планируется следующий бой боксёра

Менеджер непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов высказался о планах спортсмена на 2023 год.



«Следующий бой обсуждается на начало мая, и, вероятнее всего, он пройдёт в США. Есть ещё разговоры относительно проведения этого поединка снова в ОАЭ, но это пока больше разговоры. Что касается соперника, то есть Джошуа Буатси, чья кандидатура реально может обсуждаться, но нельзя сказать, что он большая звезда, особенно в США», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».



Дмитрий Бивол свой последний поединок провёл в ноябре прошлого года с мексиканцем Хильберто Рамиресом и одержал победу единогласным решением судей.



Всего у Дмитрия Бивола 21 победа в 21 поединке в профессиональной карьере.