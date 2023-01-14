Пётр Ян сделал прогноз на бой Умара Нурмагомедова с Барселосом
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился прогнозом на предстоящий поединок своего соотечественника Умара Нурмагомедова с бразильцем Раони Барселосом.
«Думаю, что бой закончится в пользу Умара болевым или удушающим приёмом», — написал Ян на своей странице в социальных сетях.
Поединок Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса пройдёт в ночь на 15 января в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. Оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания перед боем и показали нужный вес.
На счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин входит в топ-15 рейтинга легчайшего дивизиона UFC.
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