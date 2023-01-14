Абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Иноуэ отказался от титулов и сменит дивизион

Непобеждённый японский боксёр, абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ объявил, что отказывается от всех четырёх титулов и намерен подняться в первый полулёгкий дивизион.



«Сегодня я возвращаю четыре пояса, которые завоевал за последние четыре года и семь месяцев. В 2023 году я сменю весовую категорию на первый полулёгкий вес и брошу вызов чемпионам», — написал японец на своей странице в социальных сетях.



Свой последний поединок Иноуэ провёл в декабре 2022 года с британцем Полом Батлером. Наоя выиграл нокаутом в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе с 1972 года.



Всего на счету Иноуэ 24 поединка в профессиональной карьере, в которых он одержал 24 победы, из них 21 нокаутом.

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