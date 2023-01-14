Соннен: если Нганну проиграет полутяжеловесу Джонсу, у него будут большие проблемы
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Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказался о желании действующего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну выступить в боксе.
«Сейчас мы можем предполагать, что Нганну относится к бойцам, которые претендуют на большой бой в боксе. Это самый страшный нокаутёр, у него много данных, которыми не обладают другими. Он это не раз демонстрировал.
Но ему нельзя забывать о поединке с Джоном Джонсом. Такова суровая реальность, так что я бы рекомендовал Фрэнсису сейчас сосредоточиться на этом. Если большой тяжеловес Нганну не сможет справиться с полутяжеловесом Джонсом, то у него будут большие проблемы и его история будет рассказываться иначе», — приводит слова Соннена MMA News.
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