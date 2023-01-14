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Леон Эдвардс подтвердил, что реванш с Камару состоится в Лондоне на турнире UFC 286

Леон Эдвардс подтвердил, что реванш с Камару состоится в Лондоне на турнире UFC 286
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс сообщил, что его бой с Камару Усманом состоится в марте этого года на турнире UFC 286.

«Да, это сто процентов — об этом сказали мне и моей команде. Я разговаривал с UFC на прошлой неделе и мне сообщили, что бой в силе и Усман уже к нему готовится. Если что-то изменится, будем действовать по ситуации, но на данный момент я сосредоточен на трилогии с Усманом в Лондоне», — рассказал Эдвардс в интервью Майклу Биспингу.

Последний бой между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом состоялся в августе прошлого года на турнире UFC 278 и завершился победой британца нокаутом в пятом раунде. Таким образом Эдвардс стал новым чемпионом промоушена в полусредней весовой категории.

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