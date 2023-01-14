Жозе Альдо признался, что помогает скрываться экс-президенту Бразилии Болсонару

Бывший чемпион UFC, бразильский боец Жозе Альдо признался, что действительно предоставил свой дом в США в качестве укрытия для беглого бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.



«В моём доме часто останавливаются люди, это не редкость. Меня спросили, могу ли я принять Болсонару. Я не колебался, потому что знаю Жаира. Вот и всё, дом был свободен, мы позволили ему остаться. Никак проблем.



Что касается слухов о материальной помощи во время пандемии, то моя жена ничего не получала. Я уже говорил, что это просто фальшивые новости, которые сеют ненависть. Не буду вдаваться в подробности, но мы уже предприняли все необходимые юридические меры и будем принимать решения в отношении этой клеветы», — рассказал Альдо в интервью изданию O Dia.

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