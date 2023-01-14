Жозе Альдо признался, что помогает скрываться экс-президенту Бразилии Болсонару
Поделиться
Бывший чемпион UFC, бразильский боец Жозе Альдо признался, что действительно предоставил свой дом в США в качестве укрытия для беглого бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
«В моём доме часто останавливаются люди, это не редкость. Меня спросили, могу ли я принять Болсонару. Я не колебался, потому что знаю Жаира. Вот и всё, дом был свободен, мы позволили ему остаться. Никак проблем.
Что касается слухов о материальной помощи во время пандемии, то моя жена ничего не получала. Я уже говорил, что это просто фальшивые новости, которые сеют ненависть. Не буду вдаваться в подробности, но мы уже предприняли все необходимые юридические меры и будем принимать решения в отношении этой клеветы», — рассказал Альдо в интервью изданию O Dia.
Комментарии
- 14 января 2023
-
14:57
-
14:31
-
13:37
-
12:52
-
11:56
-
11:15
-
11:13
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08
-
09:27
-
00:28
Партнерский контент