Тренер Уайлдера: не удивлюсь победе Усика над Фьюри

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о возможном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.



«Шансы абсолютно равные. Если бы Фьюри тренировался с Беном Дэвидсоном, то я бы дал ему больше шансов, а так будет 50 на 50. Верю, что у Усика есть умения, чтобы избежать клинчей и наваливания массой. Думаю, он знает, как действовать с большим соперником. Но и Фьюри знает, как биться с маленькими боксёрами. Этот бой сводится к тому, кто более мастеровитый боец.



Это отличный бой, здесь у меня 50 на 50. Я совсем не удивлюсь победе Усика над Фьюри, но точно так же для меня не станет сюрпризом обратный результат. Меня беспокоит лишь то, чтобы Деонтей Уайлдер получил возможность подраться с победителем этого боя», — рассказал Скотт в интервью YouTube-каналу iFL TV.