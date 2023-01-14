Тренер Уайлдера: не удивлюсь победе Усика над Фьюри

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о возможном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Шансы абсолютно равные. Если бы Фьюри тренировался с Беном Дэвидсоном, то я бы дал ему больше шансов, а так будет 50 на 50. Верю, что у Усика есть умения, чтобы избежать клинчей и наваливания массой. Думаю, он знает, как действовать с большим соперником. Но и Фьюри знает, как биться с маленькими боксёрами. Этот бой сводится к тому, кто более мастеровитый боец.
Это отличный бой, здесь у меня 50 на 50. Я совсем не удивлюсь победе Усика над Фьюри, но точно так же для меня не станет сюрпризом обратный результат. Меня беспокоит лишь то, чтобы Деонтей Уайлдер получил возможность подраться с победителем этого боя», — рассказал Скотт в интервью YouTube-каналу iFL TV.
- 14 января 2023
-
16:50
-
15:54
-
14:57
-
14:31
-
13:37
-
12:52
-
11:56
-
11:15
-
11:13
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35
-
13:34
-
12:47
-
11:57
-
10:21
-
10:08