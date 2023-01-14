Кормье: если Стерлинг сразится с Сехудо, то снимет вопрос дисквалификации в бою с Яном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг очистит свою репутацию после двух спорных боёв с россиянином Петром Яном, если согласится на поединок с именитым соотечественником Генри Сехудо.

«Алджамейн Стерлинг – чемпион. И он заслуживает отдыха, потому что был активным и дрался со всеми. Он сражался со всеми, кого перед ним ставили. По правде сказать, он должен подраться с Сехудо, потому что это снимет все вопросы, связанные с дисквалификацией в первом бою с Петром Яном», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 280 в октябре Стерлинг досрочно остановил во втором раунде двукратного чемпиона организации и соотечественника Ти Джея Диллашоу.

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Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом: