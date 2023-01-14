«Это часть шоу». Бетербиев объяснил, почему не относится серьёзно к дуэли взглядов
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) объяснил, почему не относится серьёзно к дуэлям взглядов между бойцами.
«Я провожу дуэль взглядов, потому что меня просят. Вот и всё. Я не думаю об этом и не пытаюсь увидеть в этом что-то. Возможно, кому-то это помогает, но для меня это часть шоу.
Замечал ли я когда-нибудь страх в глазах соперника? Мой соперник может заставить меня подумать, будто он боится меня. Это ложный путь – играть здесь и считать, что если вы оказались сильнее на дуэли взглядов, то окажетесь сильнее и в бою», – сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.
Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол:
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