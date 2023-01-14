Артур Бетербиев высказался о потенциальном бое с Саулем Альваресом

Обладатель титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о потенциальном поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом мира в четырёх весовых категориях, мексиканцем Саулем Альваресом.

«Почему Канело подрался с Биволом, а не со мной? Это его нужно спрашивать, а не меня. Как я могу ответить на это? Это его команда выбирала Бивола, а не я.

Хочу ли я подраться с Канело? Если такая возможность представится – я соглашусь. Но я не мечтаю об этом поединке», – сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

В мае Альварес потерпел второе поражение в карьере, уступив по очкам россиянину Дмитрию Биволу. Ожидается, что свой следующий поединок мексиканец проведёт в марте.

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