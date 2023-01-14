Sky Sports: новым тренером Джошуа станет наставник Эррола Спенса и Джермелла Чарло

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), готовящийся вернуться на ринг в начале апреля, будет проходить подготовку под руководством известного американского специалиста Деррика Джеймса, сообщает журналист Sky Sports Спенсер Оливер.
«Джошуа объявит об этом уже совсем скоро, но всё идёт к тому, что его новым тренером станет Деррик Джеймс. Энтони уже в Штатах. Деррик Джеймс – бывший боксёр. Он был хорошим бойцом, а сейчас работает с Эрролом Спенсом. И этот парень является признанным тренером», – приводит слова Оливера издание talkSPORT.
Примечательно также, что под руководством Джеймса тренируется абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермелл Чарло.
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