Sky Sports: новым тренером Джошуа станет наставник Эррола Спенса и Джермелла Чарло

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), готовящийся вернуться на ринг в начале апреля, будет проходить подготовку под руководством известного американского специалиста Деррика Джеймса, сообщает журналист Sky Sports Спенсер Оливер.

«Джошуа объявит об этом уже совсем скоро, но всё идёт к тому, что его новым тренером станет Деррик Джеймс. Энтони уже в Штатах. Деррик Джеймс – бывший боксёр. Он был хорошим бойцом, а сейчас работает с Эрролом Спенсом. И этот парень является признанным тренером», – приводит слова Оливера издание talkSPORT.

Примечательно также, что под руководством Джеймса тренируется абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермелл Чарло.

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