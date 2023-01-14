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«У него все пояса, но его не знают». Джервонта Дэвис раскритиковал Дэвина Хэйни

«У него все пояса, но его не знают». Джервонта Дэвис раскритиковал Дэвина Хэйни
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Регулярный чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) звёздный американец Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) критично высказался о лидере дивизиона и соотечественнике Дэвине Хэйни (29-0, 15 KO).

«Вспомните, в своё время Хэйни просто отдали пояс [WBC]. Он не завоёвывал его. И вспомните, как он стал абсолютным чемпионом. Он дожидался, когда парень вроде Камбососа побьёт Лопеса. Он не подрался с Теофимо, когда пояса были у него, а с ним было легко всё устроить.

Сейчас у него все пояса, но его не знают. Он даже не способен выступить в родном городе, потому что не продаст билеты. Это не чемпион, а какой-то розыгрыш», – сказал Дэвис в подкасте The Last Stand.

В своём последнем бою в октябре Хэйни нанёс повторное поражение австралийцу Джорджу Камбососу (20-2, 10 KO).

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