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Промоутер Бивола назвал бойца, который мог стать лучшим боксёром 2022 года

Промоутер Бивола назвал бойца, который мог стать лучшим боксёром 2022 года
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, назвал, по его мнению, бойца, претендовавшего на звание «Боксёра года» наряду с россиянином.

Им оказался 22-летний американец Джесси Родригес (17-0, 11 KO), в минувшем году поднявшийся на коротком уведомлении в чужой дивизион, завоевавший вакантный титул WBC, а после проведший две защиты.

«Думаю, что выбор стоял бы между Дмитрием Биволом и Джесси Родригесом, несмотря на то что он не показал своё лучшее выступление в бою с Исраэлем Гонсалесом. Но его три победы над Карлосом Куадрасом, Срисакетом Сор Рунгвисаи и Исраэлем Гонсалесом являются фантастическим выступлением», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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