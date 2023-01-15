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Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта

Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между звёздным американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом, который состоится 5 марта на турнире UFC 285.

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