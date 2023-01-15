«Время сиять, брат». Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару перед боем с Барселосом

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару Нурмагомедову, готовящемуся выступить на турнире UFC Fight Night 217, который состоится уже сегодня, 15 января, в Лас-Вегасе (США).

«Алмазы делаются под высоким давлением. Время сиять, брат», – написал Хабиб в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 26 лет. Боец выступает в UFC с января 2021 года и провёл три поединка, во всех одержав победу. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 15 побед и ни одного поражения. На турнире Fight Night 217 Нурмагомедов сразится с бразильцем Раони Барселосом (17-3).

Ранее в интервью Умар Нурмагомедов объяснил, почему Хабиб решил окончательно уйти из индустрии MMA.