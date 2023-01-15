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Подруга Эбани Бриджес одержала победу над американкой Фэйт Ордуэй

Подруга Эбани Бриджес одержала победу над американкой Фэйт Ордуэй
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Британская модель Элли Брук одержала победу в боксёрском поединке с американкой Фэйт Ордуэй. Бой состоялся на стадионе «Уэмбли» в рамках боксёрского вечера MF & DAZN: X Series 004.

Поединок завершился уже в первом раунде — всего через 1 минуту и 41 секунду после начала боя Брук оформила победу нокаутом.

Элли Брук — близкая подруга секс-символа мирового бокса Эбани Бриджес. Эбани Бриджес – известный боксёр, в последнее время она много спарринговала с Элли, помогая ей в подготовке к поединку с Ордуэй.

Напомним, в главном поединке вечера британский шоумен KSI сразится с коллегой по цеху американцем FaZe Temperrr.

В соглавном поединке турнира диджей Том Дзанетти уступил американскому блогеру Сулейману Албаеру.

Пиво, гамбургер и мини-бикини. Подруга Эбани Бриджес затмила секс-символ мирового бокса Пиво, гамбургер и мини-бикини. Подруга Эбани Бриджес затмила секс-символ мирового бокса
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