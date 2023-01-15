Подруга Эбани Бриджес одержала победу над американкой Фэйт Ордуэй

Британская модель Элли Брук одержала победу в боксёрском поединке с американкой Фэйт Ордуэй. Бой состоялся на стадионе «Уэмбли» в рамках боксёрского вечера MF & DAZN: X Series 004.



Поединок завершился уже в первом раунде — всего через 1 минуту и 41 секунду после начала боя Брук оформила победу нокаутом.



Элли Брук — близкая подруга секс-символа мирового бокса Эбани Бриджес. Эбани Бриджес – известный боксёр, в последнее время она много спарринговала с Элли, помогая ей в подготовке к поединку с Ордуэй.



Напомним, в главном поединке вечера британский шоумен KSI сразится с коллегой по цеху американцем FaZe Temperrr.



В соглавном поединке турнира диджей Том Дзанетти уступил американскому блогеру Сулейману Албаеру.