Подруга Эбани Бриджес одержала победу над американкой Фэйт Ордуэй
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Британская модель Элли Брук одержала победу в боксёрском поединке с американкой Фэйт Ордуэй. Бой состоялся на стадионе «Уэмбли» в рамках боксёрского вечера MF & DAZN: X Series 004.
Поединок завершился уже в первом раунде — всего через 1 минуту и 41 секунду после начала боя Брук оформила победу нокаутом.
Элли Брук — близкая подруга секс-символа мирового бокса Эбани Бриджес. Эбани Бриджес – известный боксёр, в последнее время она много спарринговала с Элли, помогая ей в подготовке к поединку с Ордуэй.
Напомним, в главном поединке вечера британский шоумен KSI сразится с коллегой по цеху американцем FaZe Temperrr.
В соглавном поединке турнира диджей Том Дзанетти уступил американскому блогеру Сулейману Албаеру.
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