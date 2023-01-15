Умар Нурмагомедов оформил свой первый нокаут в UFC. Видео

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В основном карде состоялся поединок Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом.
Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.
В главном поединке турнира встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Также в рамках основного карда Роман Копылов проведёт бой с американцем Пунахеле Сориано.
UFC Вегас 67
Основной кард
Нассурдин Имавов — Шон Стрикленд
Дэн Иге — Дэймон Джексон
Роман Копылов — Пунахеле Сориано
Ракель Пеннингтон — Кетлен Виейра
Раони Барселос — Умар Нурмагомедов — победа Нурмагомедова нокаутом в первом раунде.
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