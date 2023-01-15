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Умар Нурмагомедов оформил свой первый нокаут в UFC. Видео

Умар Нурмагомедов оформил свой первый нокаут в UFC. Видео
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В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В основном карде состоялся поединок Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом.

Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

В главном поединке турнира встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Также в рамках основного карда Роман Копылов проведёт бой с американцем Пунахеле Сориано.

UFC Вегас 67

Основной кард

Нассурдин Имавов — Шон Стрикленд
Дэн Иге — Дэймон Джексон
Роман Копылов — Пунахеле Сориано
Ракель Пеннингтон — Кетлен Виейра
Раони Барселос — Умар Нурмагомедов — победа Нурмагомедова нокаутом в первом раунде.

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