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Шон Стриклэнд единогласным решением судей победил Нассурдина Имавова на турнире UFC

Шон Стриклэнд единогласным решением судей победил Нассурдина Имавова на турнире UFC
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В Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В рамках главного боя вечера дагестанец Нассурдин Имавов, представляющий Францию, встречался с американцем Шоном Стриклэндом в полутяжёлой весовой категории.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Cтриклэнда единогласным решением судей.

Для американца эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. Предыдущие два боя Стриклэнд проиграл.

Нассурдин Имавов, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 12 побед. В трёх предыдущих поединках боец одерживал победы.

Напомним, в рамках главного карда россиянин Умар Нурмагомедов нокаутировал бразильца Раони Барселоса.

UFC 2023. UFC Fight Night 217, Лас-Вегас, США
Шон Стриклэнд (W) - Нассурдин Имавов
15 января 2023, воскресенье. 05:10 МСК
Шон Стриклэнд
Окончено
UD
Нассурдин Имавов
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