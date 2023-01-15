Шон Стриклэнд единогласным решением судей победил Нассурдина Имавова на турнире UFC
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В Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В рамках главного боя вечера дагестанец Нассурдин Имавов, представляющий Францию, встречался с американцем Шоном Стриклэндом в полутяжёлой весовой категории.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Cтриклэнда единогласным решением судей.
Для американца эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. Предыдущие два боя Стриклэнд проиграл.
Нассурдин Имавов, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 12 побед. В трёх предыдущих поединках боец одерживал победы.
Напомним, в рамках главного карда россиянин Умар Нурмагомедов нокаутировал бразильца Раони Барселоса.
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