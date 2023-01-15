Джон Джонс официально сразится с Сирилем Ганом за вакантный титул UFC

UFC сделал анонс поединка американца Джона Джонса и представителя Франции Сирила Гана.



Этот бой запланирован на 5 марта (мск) в рамках турнира UFC 285. Бойцы будут драться за вакантный титул в тяжёлом весе.

Таким образом, UFC и Фрэнсис Нганну не сумели договориться о новом контракте.



35-летний Джонс является бывшим двукратным чемпионом организации. В своём последнем поединке в феврале 2020 года Джонс победил единогласным решением судей соотечественника Доминика Рейеса. За всю карьеру Джон проигрывал только Мэтту Хэмиллу дисквалификацией за нарушение правил.



Ган на турнире в январе прошлого года уступил единогласным решением представителю Камеруна Нганну. В настоящий момент француз продолжает лидировать в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.