Джон Джонс официально сразится с Сирилем Ганом за вакантный титул UFC
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UFC сделал анонс поединка американца Джона Джонса и представителя Франции Сирила Гана.
Этот бой запланирован на 5 марта (мск) в рамках турнира UFC 285. Бойцы будут драться за вакантный титул в тяжёлом весе.
Таким образом, UFC и Фрэнсис Нганну не сумели договориться о новом контракте.
35-летний Джонс является бывшим двукратным чемпионом организации. В своём последнем поединке в феврале 2020 года Джонс победил единогласным решением судей соотечественника Доминика Рейеса. За всю карьеру Джон проигрывал только Мэтту Хэмиллу дисквалификацией за нарушение правил.
Ган на турнире в январе прошлого года уступил единогласным решением представителю Камеруна Нганну. В настоящий момент француз продолжает лидировать в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.
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