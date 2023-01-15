Умар Нурмагомедов рассказал о разговоре с Хабибом после победы над Барселосом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов признался, что у него состоялся разговор с братом Хабибом после победы над бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Вегас 67
Напомним, что бой завершился победой Умара Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
«Я думаю о моём рекорде, но я продолжаю тренироваться. Я думаю о нём в лагере, думаю до боя. Но как только начинается поединок, я не думаю ни о чём. Только о сопернике и о бое!
Я уже успел поговорить с Хабибом. Он был с моим отцом и моим дядей, они смотрели поединок вместе. И все они поздравили меня. Хабиб сказал, что мы будем разговаривать с ним, когда я вернусь», — сказал Умар на пресс-конференции.
Ранее Хабиб Нурмагомедов подтвердил новость о своём окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года он провёл в качестве тренера.
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