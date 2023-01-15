Уайт: мы хотели сделать Нганну самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о подробностях переговоров с действующим чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с целью организации боя с представителем США Джоном Джонсоном.

Напомним, что ранее UFC анонсировал поединок американца Джона Джонса и француза Сирила Гана. Это означает, что организация и Фрэнсис Нганну не сумели договориться о новом контракте.

«Мы вели переговоры с Нганну дольше двух лет. Мы предложили Фрэнсису сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. Он был заработал больше, чем Леснар, больше, чем кто-либо другой, но он отказался от сделки», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Бой Джонса и Гана должен пройти 5 марта 2023 года в рамках турнира UFC 285.